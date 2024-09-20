Нейросеть «Жириновский» не признала Кашпировского мошенником

Алгоритм искусственного интеллекта «Нейро-Жириновский» не признала советского экстрасенса Анатолия Кашпировского мошенником и обманщиком. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что искусственный интеллект даже сказал, что Советский Союз развалили совершенно другие гипнотизеры, зазомбировав и разворовав ее.

Уточняется, что нейро-Жириновский также задал вопрос о том, что имеют против доктора Кашпировского россияне.

Ранее сообщалось, что главный маг 90-х Кашпировский возобновил магические сеансы в Москве.