Депутат Госдумы настаивает отправить дознавателя полиции из Хабаровского края в зону СВО
Ветерану СВО в Комсомольске-на-Амуре отказали в возбуждении дела по факту кражи наград, стоимость которых может составить миллион рублей, сообщает transsibinfo.com. Также была похищена определенная сумма денег. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн призвал отправить всех лиц, которые отказали в возбуждении дела, в зону СВО. Политик считает, что так они смогут понять ценность полученных за отвагу в зоне спецоперации орденов и медалей.
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заявил, что направит запрос в МВД РФ об отправке в зону СВО дознавателя полиции и его руководителей. Он уверен, что таких сотрудников необходимо наказывать и сравнил их с ворами, которые украли награды и деньги. Александр Хинштейн отметил, что полученные ордена – это не только материальная ценность, но и символизм героизма и патриотизма потерпевшего мужчины.
Депутат призывает МВД РФ обратить внимание не только на единичный случай несправедливого решения, но и провести глобальную проверку. Важно, чтобы права ветеранов СВО не были нарушены.