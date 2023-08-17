Депутат Госдумы настаивает отправить дознавателя полиции из Хабаровского края в зону СВО

Ветерану СВО в Комсомольске-на-Амуре отказали в возбуждении дела по факту кражи наград, стоимость которых может составить миллион рублей, сообщает transsibinfo.com . Также была похищена определенная сумма денег. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн призвал отправить всех лиц, которые отказали в возбуждении дела, в зону СВО. Политик считает, что так они смогут понять ценность полученных за отвагу в зоне спецоперации орденов и медалей.

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заявил, что направит запрос в МВД РФ об отправке в зону СВО дознавателя полиции и его руководителей. Он уверен, что таких сотрудников необходимо наказывать и сравнил их с ворами, которые украли награды и деньги. Александр Хинштейн отметил, что полученные ордена – это не только материальная ценность, но и символизм героизма и патриотизма потерпевшего мужчины.

Депутат призывает МВД РФ обратить внимание не только на единичный случай несправедливого решения, но и провести глобальную проверку. Важно, чтобы права ветеранов СВО не были нарушены.