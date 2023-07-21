Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Одесса станет частью РФ, поэтому глава государства специально спровоцировал удары по территории курортного города, пишет агентство « РИА Новости ».

«Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия за теракт на Крымский мост», - считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет

Михаил Шеремет уверен, что со временем «жемчужина» Черного моря станет частью России, поэтому Владимир Зеленский обрек город на удары со стороны РФ после террористической атаки. Ранее был нужен порт, чтобы прятать незаконно переданную технику западных союзников, которую завозили с зерном. Теперь и этой функции он не выполняет. Президенту не жалко ни жителей Одессы, ни городской инфраструктуры.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет положительно отреагировал на решение Минобороны РФ наносить акты возмездия за теракт на Крымском мосту и призвал к систематическим ударам по портовой системе Украины. Также он отметил важность ограничить выход Киева к Черному морю, а режим Владимира Зеленским назвал «пиратским». Пока он остается президентом Украины, всем странам причерноморского бассейна угрожает опасность.