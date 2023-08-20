Депутат Госдумы рассказал, на что обратить внимание при покупке дачи у водоема

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал агентству «РИА Новости» о стремлении дачников приобретать дома в близкой доступности к водоемам. При оформлении документов и облагораживании территории необходимо обращать внимание на ряд юридических нюансов.

Если человек решил купить земельный участок у водоема, чтобы в дальнейшем строить дачу, то необходимо знать такие правила. Дачник должен получить разрешения от специализированных комиссий:Природоохранных ведомств, Госинспекции, Росрыболовства. В противном случае дом признают самостроем, что приведет к его сносу. Также необходимо узнать, на каком именно расстоянии от воды можно строить дом. Рассчитывать, что часть пляжа получится сделать частной собственностью, не стоит.

«Согласно закону, 20 метров от кромки воды - территория, доступная для всех желающих. Однако этот закон вступил в силу в 2007 году, поэтому на рынке можно встретить предложения с приватизированными частными пляжами», - считает депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин

Возле дома собственник жилья обязан построить парковку с твердым покрытием, если у него есть транспортное средство. Запрещено оставлять машину на лужайке. Есть определенные ограничения по использованию удобрений. С целью не нанести ущерб окружающей природе придется построить надежную канализацию. Нарушение одного из вышеперечисленных пунктов приводит к штрафу от пяти до десяти тысячи рублей.