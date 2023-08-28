Депутат Госдумы рассказал, стоит ли бояться появления в зоне СВО американских истребителей

Депутат Госдумы рассказал агентству «РИА Новости», что как только американские истребители попадут на территорию Украины, они станут целью для нанесения российских ударов. Таким образом будет ликвидирована большая часть техники противника. Если самолеты и будут выходить в зону СВО для выполнения боевых задач, то также сразу будут уничтожены. Депутат Михаил Шеремет уверен, что истребители F-16 не изменят ситуацию в зоне СВО.

«Весь мир увидит, и особенно американские налогоплательщики, как хорошо и ярко горят и взрываются американские истребители», - высказал мнение депутат Госдумы Михаил Шеремет

Противник считает иначе. Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что уже весной 2024 года в зоне СВО могут появиться первые самолеты. Это изменит ход операции в пользу Киева.

В настоящее время передать Украине истребители F-16 планируют три страны: Нидерланды, Дания и Норвегия. Издание «Financial Times» рассказывает, что натовские инструкторы столкнулись с проблемами из-за того, что нет профессиональных переводчиков. К тому же сложно переводить названия военной техники или терминов. Предполагается, что с такими же проблемами столкнутся инструкторы, которые будут обучать военных ВСУ управлять F-16.