Депутат Госдумы Вадим Булавинов отрицает факт избиения супруги

Ранее депутат Госдумы Вадим Булавинов обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, чтобы женщину привлекли к ответственности за клевету. Тогда экс-супруге придется извиняться. Депутат надеется на это. Но он отмечает, что журналистам уже не будет интересно разбираться в ситуации, когда получится доказать факт обмана. Сейчас все обсуждают, что депутат находился в алкогольном опьянении и ударил бывшую жену. Никто не пытается посмотреть на ситуацию с другой стороны, что женщина может обманывать.

«СМИ интересно, когда пьяный депутат, бывший мэр сломал нос. А когда официально будет подтверждено, что все это вымысел — всем будет неинтересно», — рассказал изданию «NewsNN» депутат Госдумы Вадим Булавинов

Скандал между бывшими супругами начался после того, как, по словам жены, Вадим Булавинов отдал распоряжение домработнице выкинуть из дома все личные вещи супруги. Женщина приехала за вещами и встретилась с депутатом Госдумы, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Начался словесный скандал, который быстро перерос в драку. Домработница и водитель помогли женщине, чтобы она могла успеть освободиться от разъяренного мужчины. Вадим Булавинов отрицает эту версию.