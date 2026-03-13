Депутат Говырин: новые города России получат современную инфраструктуру и цифровое управление

Участник международного форума «Цифровой маяк. Управление на основе данных», модератор сессии «Новые города. От идеи до возникновения» депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что тема новых городов в России уже вышла из стадии обсуждений и перешла в практическую работу.

Депутат отметил, что сегодня речь идет не просто о строительстве жилья на новой площадке. Речь идет о создании территорий, где с самого начала закладываются экономика, рабочие места, дороги, инженерная сеть, школы, медицина, сервисы и цифровая система управления всем циклом развития.

«Именно с таким подходом в стране утверждена обновленная Стратегия пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года, а летом 2025 года был принят план ее реализации. В этой логике мастер-планы рассматриваются как один из основных инструментов стратегического планирования, а в фокусе федеральной работы находятся 2160 опорных населенных пунктов», — пояснил депутат.

Новые города появляются там, где есть сильная причина для роста. Такой причиной становится новая промышленность, технологическая специализация, крупный инвестиционный проект, транспортный узел или запрос на развитие целой агломерации. Поэтому будущий город должен строиться вокруг деятельности и занятости.

«Для современной России особенно значим образ жителя такого города. Это человек, который выбирает территорию не только по метрам жилья, но и по качеству повседневной жизни, по возможности учиться, работать, запускать свое дело, растить детей и пользоваться современными городскими сервисами», — рассказал Алексей Говырин.

Депутат считает, что в контексте данной темы важно сказать о роли цифровых ресурсов.

«Сегодня цифровой мастер-план нужен уже не для красивой презентации. Он помогает увязать землю, транспорт, инженерную подготовку, очередность стройки, социальные объекты, инвестиции и сроки ввода. За счет этого регион и инвестор видят весь проект целиком и могут быстрее переходить от проектирования к стройке. Для Сахалина этот разговор особенно предметный. В Корсаковском районе развивается проект "Экополис", рядом работает первый официальный дронопорт в России. Это показывает, как новая городская среда может расти рядом с технологической специализацией, где есть спрос на инженеров, разработчиков, производственные команды и сервисный сектор», — отметил собеседник издания.

Сейчас один из главных вопросов связан с регуляторикой. Новому городу требуется синхронная работа многих решений в сфере земли, градостроительства, инфраструктуры, социальных объектов и финансирования.

«На федеральном уровне эта настройка продолжается, в том числе через работу над закреплением понятия мастер-плана в законодательстве. Чем быстрее будут состыкованы проектирование, разрешительные процедуры, инженерная подготовка и деньги, тем больше у страны будет реально возникающих новых городов, способных дать регионам новую экономику и новый темп развития», — заключил участник международного форума «Цифровой маяк. Управление на основе данных».

