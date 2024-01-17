Депутат Коротченко допускает возможность усыпления бродячих собак в Ставропольском крае

Депутат краевой думы Петр Коротченко считает, что тем, кто призывает к гуманности по отношению к бродячим животным, необходимо ознакомиться с их психологией. Не исключено, что усыпление дворовых собак — это забота о жизни и здоровье людей, сообщает newstracker.ru .

Депутат отмечает, что собака, которая привыкла жить на воле, не сможет мирно сосуществовать с людьми даже после чипирования. Так устроена психология зверя.

«Слишком участились случаи нападения диких свор на людей. Вполне вероятно, что агрессивное поведение собак стало следствием принятого закона ОСВВ, когда авторы и разработчики документа оказались недостаточно осведомлены о собачьей психологии», — говорит Коротченко.

В четырех регионах РФ действует такое правило: бродячую собаку забирают в пункт временного проживания. Ей активно ищут хозяина. Если на протяжении 30 дней у питомца не появился владелец, то обращают внимание на ее пропорции. Одних зверей возвращают в естественную среду.

«Собаку выше 25 см в холке гуманно умерщвляют», — отметил депутат.

Депутат считает, что человеческие интересы должны преобладать над любовью к собакам. Практику других регионов он оценивает положительно.

Ранее мы сообщали, что телеврач Елена Малышева рассказала, что домашние питомцы положительно влияют на здоровье своих владельцев: игры с кошками снимают тревожность, а прогулки с собаками полезны из-за пребывания на свежем воздухе.