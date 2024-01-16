Малышева рассказала о пользе прогулок с питомцами для здоровья
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Телеврач Елена Малышева назвала прогулки с собаками на улице полезными для здоровья, пишет портал «Дни.ру».
Доктор Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала, что помогает снизить давление. По ее словам, это прогулки с собаками, игры с кошками, регулярные занятия танцами и прослушивание классической музыки, которая оказывает успокоительный эффект.
Выпуск также вел врач-кардиолог Герман Гандельман, который взял из рук телеведущей черную кошку. Хвостатая спокойно пережила свой дебют на экране и стала интересным центром внимания в передаче.
Специалисты уточнили, что для снижения давления достаточно погулять с животным, либо поиграть и погладить дома. Это помогает во многом успокоиться и снизить тревожность, а значит, не создавать факторов риска для повышения давления.
Однако стоит отметить, что при серьезных недомоганиях и изменениях давления нужно обращаться к врачу.
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