Депутат Локотченко отправляется добровольцем в зону СВО

Депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко сообщил, что намерен отправиться в зону СВО для выполнения боевых задач в качестве добровольца, пишет ИА «МедиаКорСеть» .

Депутат Локотченко отметил, что некоторые его земляки считают, что для демонстрации своего мнения необходимо выходить на оппозиционные митинги. Участники подобных акций отмечают, что имеют гражданскую позицию и действуют исключительно исходя из патриотических чувств.

Депутат считает, что во время проведения СВО патриотизм необходимо проявлять в зоне спецоперации. Это побудило его добровольно принять участие в СВО. На странице в социальной сети депутат Алексей Локотченко призвал доказывать любовь к Родине различными поступками, а не словами.

«Защита России-наша главная задача. Именно поэтому я отправляюсь для участия в СВО в качестве добровольца», — написал депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко.

Ранее в одном из городов Башкирии прошли массовые уличные беспорядки, во время которых были травмированы сотрудники правоохранительных органов. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как западные кураторы провоцируют жителей республики на агрессивные действия с целью разделения общества и дальнейшего отделения республики от территории РФ.