Депутат Локотченко отправляется добровольцем в зону СВО
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко сообщил, что намерен отправиться в зону СВО для выполнения боевых задач в качестве добровольца, пишет ИА «МедиаКорСеть».
Депутат Локотченко отметил, что некоторые его земляки считают, что для демонстрации своего мнения необходимо выходить на оппозиционные митинги. Участники подобных акций отмечают, что имеют гражданскую позицию и действуют исключительно исходя из патриотических чувств.
Депутат считает, что во время проведения СВО патриотизм необходимо проявлять в зоне спецоперации. Это побудило его добровольно принять участие в СВО. На странице в социальной сети депутат Алексей Локотченко призвал доказывать любовь к Родине различными поступками, а не словами.
«Защита России-наша главная задача. Именно поэтому я отправляюсь для участия в СВО в качестве добровольца», — написал депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко.
Ранее в одном из городов Башкирии прошли массовые уличные беспорядки, во время которых были травмированы сотрудники правоохранительных органов. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как западные кураторы провоцируют жителей республики на агрессивные действия с целью разделения общества и дальнейшего отделения республики от территории РФ.