Глава Башкирии частично признал вину правительства в массовых беспорядках в республике

Глава Башкирии Радий Хабиров на странице в интернет-мессенджере написал , что частично винит себя, как представителям республиканского правительства, в массовых беспорядках, которые произошли на улицах города Баймака.

Глава Башкирии уверен, что его недоработка в том, что жители республики не были до конца проинформированы, в чем конкретно обвиняют активиста Фаиля Алчинова*. Важно было донести до общественности степень вины лидера общественного мнения перед народом.

Активист принимал участие в акциях протеста против уничтожения окружающей среды, что на первый взгляд — благородный поступок. Однако, он публично не рассказывал, что параллельно выступал участником движения, целью которого является отделение республики от России.

«Еще раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так. Как Глава республики я буду республику защищать», — написал глава Башкирии Радий Хабиров

Не стоит недооценивать работу, которую провело правительство. О ней мало говорили, поэтому и произошли беспорядки. В 2020 году организацию «Башкорт»** официально признали экстремистской. Сотрудники правоохранительных органов выявляют членов движения, которые хотят отделения от РФ, а значит, и гражданской войны. Их кураторы живут за границей.

«Это и Габбасов***, который судим за убийство, это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики. Сейчас возбуждено дело по очень тяжелой статье, по массовым беспорядкам, она предполагает длительный срок наказания. Правоохранительные органы очень активно проводят эту работу», — отметил глава Хабиров

Ранее спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев поблагодарил жителей республики, не принимающих участие в массовых беспорядках, во время которых травмировали сотрудников правоохранительных органов.

* Фаиль Алчинов: Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

** «Башкорт»: 22.05.2020 решением Верховного суда Башкортостана организация «Башкорт» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

*** Руслан Габбасов: включен Минюстом в число физлиц-иноагентов, Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.