Депутат Матвеев рассказал, получают ли депутаты Госдумы 13-ю зарплату

Депутат считает, что в народе есть много мифов о заработке депутатов ГД. Например, бытует мнение, что авторов законопроектов поощряют премиями. Михаил Матвеев отметил, что подобного рода предположения не соответствуют действительности.

«Нет никаких таких специальных зарплат», — уточнил депутат Матвеев.

Парламентарий Михаил Матвеев считает, что в народном сознании фигура депутата достаточно демонизирована. Спикер высказал мнение, что не стоит вводить правила, которые будут вызывать критику у граждан. Введение 13-й заработной платы, по мнению депутата, приведет людей в ярость.

«В введении 13-й зарплаты я особой необходимости не вижу», — рассказал Михаил Матвеев.

13-я зарплата — это денежное вознаграждение, которое выплачивают сотрудникам в завершении календарного года. Может быть соизмеримо с размером ежемесячного оклада.

Ранее сообщалось, что Миронов попросил Мишустина ввести в России обязательную 13-ю зарплату.