Депутат Матвеев рассказал, получают ли депутаты Госдумы 13-ю зарплату
Парламентарий Матвеев: депутаты ГД не получают 13-ю зарплату
Фото: [Медиасток.рф]
Депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев рассказал, что депутаты Госдумы не получают 13-ю зарплату, сообщило интернет-издание «Абзац».
Депутат считает, что в народе есть много мифов о заработке депутатов ГД. Например, бытует мнение, что авторов законопроектов поощряют премиями. Михаил Матвеев отметил, что подобного рода предположения не соответствуют действительности.
«Нет никаких таких специальных зарплат», — уточнил депутат Матвеев.
Парламентарий Михаил Матвеев считает, что в народном сознании фигура депутата достаточно демонизирована. Спикер высказал мнение, что не стоит вводить правила, которые будут вызывать критику у граждан. Введение 13-й заработной платы, по мнению депутата, приведет людей в ярость.
«В введении 13-й зарплаты я особой необходимости не вижу», — рассказал Михаил Матвеев.
13-я зарплата — это денежное вознаграждение, которое выплачивают сотрудникам в завершении календарного года. Может быть соизмеримо с размером ежемесячного оклада.
Ранее сообщалось, что Миронов попросил Мишустина ввести в России обязательную 13-ю зарплату.