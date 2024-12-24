Миронов попросил Мишустина ввести в России обязательную 13-ю зарплату

Выплата 13-й зарплаты перед Новым годом должна стать обязательной для всех работодателей. И это необходимо узаконить на государственном уровне. Так считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, информирует ТАСС .

Отмечается, что в поддержание своей инициативы парламентарий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив кабмину внести норму о гарантированной выплате 13-й зарплаты перед Новым годом в Трудовой кодекс страны.

«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — рассказал Миронов.

Парламентарий также выразил уверенность, что такая финансовая стимуляция улучшит производительность труда и повысит мотивацию работников.

Ранее юрист Иванова напомнила, кто может получить 13-ю зарплату в 2024 году. Она отметила: в каких-то компаниях тринадцатая зарплата является своеобразным подарком работнику к Новому году, а где-то — индексацией. Право на данную выплату может быть зафиксировано в коллективном трудовом договоре.

А после аналитики SuperJob выяснили, что только 9% работодателей в России выплатят работникам 13-ю зарплату.