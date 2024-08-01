Депутат Матвеев заподозрил «Пятерочку» в нарушении миграционного закона

Продуктовая розничная компания X5 Group, в которую входят сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заявила о дефиците продуктов питания из-за ужесточения миграционного порядка в России. Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает подобные предположения неаргументированными и не исключает, что супермаркеты нарушали трудовой кодекс РФ, сообщает ridus.ru .

Депутат Михаил Матвеев напомним, что в 2023 году в Россию въехали 16,9 миллиона иностранных граждан. В 2024 году были депортированы 35 — 39 тысяч мигрантов. Депутат не считает, что депортация такого количества людей может существенно отразиться на риэлторской или другой отрасли.

Депутат также напомнил, что никто не вправе депортировать мигранта, если он не нарушает закон РФ и официально трудоустроен. Складывается тенденция, когда отечественному бизнесу удобно принимать на работу иностранцев. Они более выносливые и менее требовательные. Михаил Матвеев не исключает, что если кого-то из персонала X5 Group депортировали, то для этого были законные основания.

«В этом случае возникает такое подозрение, что компания использует незаконные схемы и привлекает к труду лиц, которые нарушают миграционный порядок. Законопослушных мигрантов не выдворяют. Мне кажется, есть смысл провести соответствующую проверку», — добавил собеседник «Ридуса».

Депутат Матвеев таже предположил, что X5 Group может даже искусственно создавать дефицит продуктов, чтобы привлечь внимание общественности к депортации мигрантов.

Ранее сообщалось, что пограничникам в США приказали депортировать нелегальных мигрантов из РФ.