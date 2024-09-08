Депутат Нерсесян сообщил о массовых махинациях на выборах в Ростове

Депутат Городской думы Ростова Юрий Нерсесян заявил, что за 20 лет работы никогда не видел столько нарушений, как было зафиксировано во время нынешних выборов, сообщила rostovgazeta.ru.

Депутат считает, что особенное значение имеет то, каким образом нарушают. Юрий Нерсесян уверен, что нарушители действуют открыто и без опасений. Например, согласно данным о явке по Южному одномандатному избирательному округу № 152 выходит, что за один день на участок пришло 152 человека.

«А в ГАС — 600 человек?! [*ГАС — государственная автоматическая система — прим. редакции]. Получается, что разница в 400 голосов еще не оформлена?» — отметил депутат.

Депутат уверен, что потом члены комиссии самостоятельно впишут в журнал фамилии тех людей, кто якобы приходил голосовать. Речь идет о 400 голосах, уточнил депутат. Подобная ситуация сложилась на нескольких участках города.

Депутат Государственной думы Евгений Бессонов сообщил, что на некоторые участки в Ростове-на-Дону не пустили наблюдателей по причине у них отсутствия регистрации в городе.

«Как это вообще возможно? А как же какая-то консолидация, честность?» — задается вопросами Евгений Бессонов.

Депутат Бессонов заявил о низкой явке. По его словам, если люди и приходят на участки, то их принуждают на предприятиях.

Ранее сообщалось, что ЦИК получил меньше обращений о нарушениях, несмотря на экстремальные условия проведения выборов нынешней осенью.