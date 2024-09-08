Памфилова: ЦИК получил меньше обращений о нарушениях, несмотря на экстремальные условия

На брифинге о ходе выборов в Единый день голосования глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что в нынешнем году в ЦИК поступило меньше количество обращений, чем в прошлые разы, сообщили РИА Новости.

Элла Памфилова акцентировала внимание на том, в каких условиях проходят нынешние выборы.

«Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях», — отметила Элла Памфилова.

Практически не поступали претензии в отношении тех лиц, кто работает в избирательном штабе. В целом было зафиксировано наименьшее количество нарушений. Аналогичная ситуация складывается с жалобами от граждан — их так же намного меньше, чем обычно.

Напомним, выборы проходят в 83 регионах РФ, в том числе и в Подмосковье. На протяжении трех дней гражданам давали возможность проголосовать. Воскресенье, 8 сентября, — заключительный этап голосования. По состоянию на 12.00 явка избирателей Подмосковья составила 19,80 процентов. Горожане определяют Совет депутатов. Жителям региона предоставлена возможность также голосовать дистанционно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал третий, заключительный день голосования.