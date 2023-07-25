Депутат парламента Мали: Запад манипулирует темой нехватки зерна в странах Африки

Депутат парламента Мали Алие Тункара заявил, что в Африке нет такой катастрофической ситуации с нехваткой зерна, как об этом заявляют лидеры Запада, пишет агентство « РИА Новости ». Политик подтверждает, что потребность в зерне есть, но Запад чрезмерно манипулирует данной темой.

«Нет сомнений, что Африка нуждается в зерне, но ситуация не настолько катастрофична, как утверждает Запад, они специально нагнетают обстановку», - отмечает депутат парламента Мали Алие Тункара

Алие Тункара отметил, что в странах Африки нет жесткого кризиса с обеспечением продовольствия. После завершения зерновой сделки многие политики Запада акцентируют внимание на острой необходимости африканских стран в зерне, но это не совсем так. В настоящее время ситуация стабильная и спокойная.

Завершение зерновой сделки в Африке восприняли как временные затруднения. Алие Тункара рассказал, что правительство сменило вектор работы. Было принято решение об инвестировании сельского хозяйства, чтобы страны могли обеспечивать потребности населения без сторонней помощи. К тому же лидеры африканских стран налаживают сотрудничество с дружественными государствами для увеличения национального производства собственных технологий.

О ситуации относительно зерновой сделки депутат парламента Мали Алие Тункара рассказал во вторник, 25 июля, в кулуарах российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.