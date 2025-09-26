Депутат Прокофьев оценил планы увеличить НДС и уменьшить лимит по упрощенной системе

Депутат рассказал, что на данный момент проект бюджета на 2026 год в Госдуму не поступал. Предположительно, он станет доступным для анализа в понедельник, 29 сентября. Следующим этапом станет обсуждение проекта, после которого каждая фракция вправе высказать свое мнение.

«Если исходить из предварительной информации о планах увеличить НДС и уменьшить лимит по упрощенной системе, то это вызывает большие вопросы», — рассказал KazanFirst депутат нижней палаты парламента РФ от Татарстана Артем Прокофьев (КПРФ).

Депутат напомнил, что с начала 2025 года был увеличен налог на прибыль организации до 25%. До этого налог составлял 20%. По мнению Прокофьева, принятое решение не привело к увеличению сборов.

«НДС — это тормозящий налог, он замедляет рост экономики. Кроме того, изменения по УСН — это потенциальный удар по малому бизнесу. Пока непонятно, позволит ли это реально увеличить доходы бюджета. Но негативные составляющие могут быть в полной мере проявлены», — указал депутат Госдумы.

Депутат высказал мнение, что есть другие способы привлечения средств в бюджет, которые не нанесут существенный урон какой-либо категории граждан.

