Депутат Провозин ответил на критику общественности об «облысении» Омска

На заседании «зеленой комиссии» в Омске депутаты единогласно одобрило заявки от бюджетных учреждений на снос и обрезку деревьев. Корреспондент Города55 присутствовал на мероприятии и стал свидетелем голосования. Издание уточнило, что тема актуальная для жителей Омска. Люди считают, что в городе часто обрезают ветки деревьев и срезают растения. Общественница Татьяна Пальшина выступила против решения комиссии. Она заявила, что зеленая масса в Омске не нарастает. По ее мнению, город становится все лысее и лысее.

«Ну перестаньте: «город лысеет»… У нас уже есть вопрос, куда размещать новые высадки. У нас норматив превышен по зеленой массе, по вегетативной массе в городе в 20 раз», — отметил Алексей Провозин.

Депутат уверен, что люди, которые приезжают из других городов в Омск, нередко называют населенный пункт «зеленым городом». Алексей Провозин считает, что местные жители необоснованно считают Омск «лысым». Однако темпы работ в данном направлении снижать не стоит. Депутат напомнил, что в 2026 году Омск получит статус культурной столицы России. По мнению парламентария, на гостевом маршруте специалистам предстоит расчищать тропы и высаживать новые растения.

«Вот представьте, к нам приедут гости. Мы должны показать им город-сад», — подчеркнул Провозин.

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