Акцию «Сдай на переработку и елки, и иголки!» проведут в Московской области

В середине января, после новогодних праздников в Подмосковье проведут акцию «Сдай на переработку и елки, и иголки!», в рамках которой жители смогут утилизировать новогодние хвойные деревья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жителям нужно будет принести елку в специальные пункты приема, откуда его отвезут на перерабатывающие заводы.

«Как живые, так и искусственные новогодние деревья должны собираться исключительно в бункеры для крупногабаритных отходов, к которым относятся предметы более 50 см. Из одной живой елки может получиться около 25 кг полезной щепы. Поэтому в каждом муниципалитете мы установим специальные пункты приема», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что из переработанных деревьев могут сделать корм для животных, материал для благоустройства парков, а также щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве. Адреса ближайших к дому пунктов приема нанесены на интерактивную карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.