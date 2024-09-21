Депутат Елизавета Ясько считает, что сейчас не время строить иллюзии. На протяжении зимнего периода будут отключения света, причем в течение дня электроэнергии не будет долгое время. Спикер предупредила, что предстоящая зима будет тяжелой для жителей всех областей.

Депутат уверена, что западные партнеры продолжат оказывать разностороннюю помощь, в том числе и содействовать в оперативном ремонте электросетей, в финансировании данных проектов. Однако оказанной помощи будет недостаточно для стабильной работы энергообъектов.

«Но это не обеспечит 100% нашего восстановления, чтобы быть в безопасности», — отметила депутат.

Говорить о безопасности во время проведения спецоперации не стоит, уверена украинский депутат.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки по энергообъектам направлены не на дискомфорт местного населения, а на препятствование работе стратегически важных военных объектов ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский чиновник захотел репрессировать 200 тысяч крымчан.