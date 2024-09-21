Депутат Рады Ясько предрекла украинцам тяжелую зиму без света
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Депутат Верховной рады Елизавета Ясько предупредила украинцев, что предстоящая зима будет тяжелой, сообщила Страна.ua.
Депутат Елизавета Ясько считает, что сейчас не время строить иллюзии. На протяжении зимнего периода будут отключения света, причем в течение дня электроэнергии не будет долгое время. Спикер предупредила, что предстоящая зима будет тяжелой для жителей всех областей.
Депутат уверена, что западные партнеры продолжат оказывать разностороннюю помощь, в том числе и содействовать в оперативном ремонте электросетей, в финансировании данных проектов. Однако оказанной помощи будет недостаточно для стабильной работы энергообъектов.
«Но это не обеспечит 100% нашего восстановления, чтобы быть в безопасности», — отметила депутат.
Говорить о безопасности во время проведения спецоперации не стоит, уверена украинский депутат.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки по энергообъектам направлены не на дискомфорт местного населения, а на препятствование работе стратегически важных военных объектов ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинский чиновник захотел репрессировать 200 тысяч крымчан.