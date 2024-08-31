Зампостпреда президента Украины Денис Чистиков призвал Киев посадить в тюрьмы 200 тыс. крымчан. Агрессию в отношении жителей Крыма чиновник выразил в эфире «Первого Западного», сообщило издание Newsinfo.

Чистиков выразил огорчение тем, что не может репрессировать всех крымчан. Свой настрой чиновник обосновал тем фактом, что к большинству предпринимателей полуострова не применяется закон о «коллаборационной деятельности».

Ранее сообщалось о том, что ЕС передал Украине 1,4 млрд евро от доходов, вырученных за счет российских замороженных активов.