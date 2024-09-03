Депутат Свищев призвал Паралимпийский комитет защитить Торсунова

Бывший председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Дмитрий Свищев призвал Паралимпийский комитет России отреагировать на оскорбительное отношение украинского паралимпийца Александра Литвиненко в адрес спортсмена из РФ Евгения Торсунова, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат огорчен тем фактом, что мир позволяет Украине подобное хамское отношение. Граждане страны остаются безнаказанными, чувствуя привилегии со стороны Запада.

«Считаю, что Паралимпийский комитет России обязан отреагировать на это неспортивное высказывание и согласно регламенту вынести наказание. Даже если наши атлеты выступают под нейтральным флагом», — отметил депутат Свищев.

Депутат Дмитрий Свищев поздравил российского паралимпийца Евгения Торсунова с победой. Россиянин выиграл золотую медаль на Играх в Париже. Украинский спортсмен Литвиненко проиграл россиянину и еще одному атлету. Депутат уверен, что украинец назвал Торсунова «недоразумением» из-за обычной человеческой зависти.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали семь медалей за один день Паралимпиады в Париже.