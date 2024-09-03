Российские спортсмены завоевали семь медалей за очередной день Паралимпиады в Париже

В ней участвуют 88 россиян — все они выступают под нейтральным флагом. Несмотря на это, спортсмены показали отличные результаты, завоевав в общей сложности за очередной день семь медалей. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Золотую медаль на дистанции 100 метров брассом в классе SB4 завоевал Дмитрий Черняев. В прыжках в длину (класс T36) первое место и золото достались Евгению Торсунову.

Серебряные медали вручили четырем пловцам: Денису Тарасову, Зое Шуровой, Владимиру Даниленко и Артему Калашяну. Бронзовую медаль в беге на 100 метров в классе T35 получил легкоатлет Дмитрий Сафронов.

На данный момент Россия имеет семь золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. С таким набором отечественная команда могла занять восьмую строчку в общем зачете. Его лидерами являются спортсмены из Китая, заработавшие 43 золотые, 30 серебряных и 14 бронзовых медалей.

XVII Паралимпийские летние игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Участниками соревнований стали более 4 тыс. спортсменов со всего мира.

Ранее лишенная олимпийской медали гимнастка оголилась на публике. Свою фигуру в купальнике она продемонстрировала в соцсетях, позируя на шезлонге в дорогих аксессуарах. Судя по всему, Джордан Чайлз из США даже без награды может позволить себе все что угодно.