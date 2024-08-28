Депутат Вассерман рассказал, что ВСУ атакуют нефтебазы РФ из-за их уязвимости

Депутат Госдумы, политик и публицист Анатолий Вассерман высказал мнение, что собственники нефтебаз в Ростовской области не вкладывают средства в защиту объектов. В свою очередь, ВСУ пользуются уязвимостью российских нефтебаз, сообщил сайт rostovgazeta.ru.

Вассерман пояснил, что, с одной стороны, нефтебазы можно считать военной целью, ведь бензин используется для нужд армии. С другой стороны, ВСУ ограничены в своих возможностях. Им надо демонстрировать успехи. Нефтебазы быстро воспламеняются, поэтому украинское командование использует это в своих целях.

«Это же террористы, поэтому куда могут, туда и бьют, а нефтебазы легко поджечь», — сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Депутат уверен, что собственникам нефтебаз придется решать данную проблему. Раз объекты являются военной целью, то и их защита должна обеспечиваться на должном уровне. В первую очередь логично попробовать натянуть поверх баз сетку Рабица. Однако подобная мера обладает кратковременным действием. ВСУ придется находить новый способ атак, например, сбрасывать на нефтебазы напалм.

«Рано или поздно владельцам нефтебаз придется потратить какие-то средства, чтобы договориться с военными и установить там какие-нибудь зенитные системы», — отметил эксперт.

Страховые компании выплачивают собственникам компенсации. Депутат уверен, что со временем компании повысят взносы. Тогда страховка перестанет быть настолько доступной.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 августа после атаки украинских беспилотников на нефтебазе под Ростовом начался пожар.