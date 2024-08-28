Под Ростовом вспыхнула нефтебаза после удара украинских беспилотников

В воздушном налете на Ростовскую область приняли участие четыре дрона ВСУ. Обломки одного из них вызвали пожар на нефтебазе под Каменск-Шахтинском. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Прошедшей ночью на Ростовскую область был совершен налет беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны. Сработала система противовоздушной обороны, четыре дрона было сбито. Обломки одного из них во время падения спровоцировали пожар на нефтебазе на территории Каменского района. Саму атаку подтвердил губернатор Василий Голубев.

«В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар на территории местной нефтебазы», — указал микроблог.

На месте ЧП уже работают пожарные и представители других экстренных служб. Никакой информации о пострадавших пока не было.

До этого пресса сообщала о пожаре на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Там сначала произошел взрыв, после чего пламя охватило порядка тысячи кв. м. производственной площади.