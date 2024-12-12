Депутат Вассерман связал атаку на Таганрог с ослаблением позиций ВСУ на фронте

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман высказал мнение, что атака на Таганрог связана с ослаблением позиций ВСУ на фронте, сообщила rostovgazeta.ru.

Депутат Вассерман уверен, что Украина будет искать способы ударов по объектам, расположенным в тылу. Целью ВСУ в последнее время все чаще становятся гражданские объекты. Военные же надежно защищены ПВО.

Депутат ГД отметил, что украинские диверсанты активно ведут деятельность на территории РФ. Российские силовики препятствуют им. Эксперт не исключает, что Запад ищет альтернативные способы, как ослабить Россию без использования ситуации на Украине.

«С тем, чтобы когда мы ее ликвидируем, направить нас, например, в Польшу или Румынию, или еще к кому-то, кто не в состоянии отделить собственные интересы от интересов своих нанимателей», — резюмирует собеседник.

По мнению депутата, Украина целенаправленно атакует мирных граждан, чтобы вызвать среди населения панику. Руководство страны рассчитывает, что россияне начнут требовать от своего правительства выполнить их требования. Для реализации поставленной задачи ВСУ используют технику, которую им передает НАТО. Анатолий Вассерман считает Украину террористическим государством.

Ранее сообщалось, что администрация Таганрога ответила на жалобы о закрытых бомбоубежищах.