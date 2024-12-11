Администрация Таганрога ответила на жалобы о закрытых бомбоубежищах

В мэрии Таганрога ответили на жалобы жителей из соцсетей. Горожане жаловались, что во время обстрела предназначенные для укрытия помещения были закрыты и недоступны для населения. Об этом пишет «Газета.Ru».

Как пояснили власти Таганрога, в городе не меньше 387 домов оснащены подвалами и помещениями, которые приспособлены для укрытия. Эти места действительно закрыты, но ключи традиционно хранятся у старших по дому, а их телефоны указаны на каждой двери подвала.

Что касается конкретных адресов, где люди не смогли пробиться в бомбоубежища, то власти обещали провести работу с ответственными за это УК.

«Сегодня было проведено заседание оперативного штаба, на котором было дано поручение взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам укрытий», — пояснили в администрации.

Напомним, Таганрог Ростовской области 11 декабря подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате повредили одно из промышленных предприятий, сгорели 14 транспортных средств и местная котельная. Baza со ссылкой на горожан сообщала, что некоторые бомбоубежища в городе были закрыты на замок.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом запустили производство мобильных убежищ «КУБ-М».