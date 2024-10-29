Депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал мнение, что Запад поставил цель — истребить славянский народ, сообщила rostovgazeta.ru. Пока удается истреблять украинцев, Запад не остановится.

Запад ведет войну против трех народов — русских, белорусов и украинцев, чтобы истребить славянскую нацию. Украина поверила западным странам и считает их своими партнерами, поэтому Западу удается уничтожать нацию. Делают это несколькими способами. Во-первых, продолжают передавать оружие и технику НАТО. Как только прекратятся поставки вооружений и отправка наемников, СВО завершится.

Во-вторых, оружие передают в долг. Украине придется еще много лет выплачивать деньги западным партнерам. Говорить в сложившихся условиях об экономической стабильности не стоит. Депутат отметил, что для украинцев важно понять, что происходит на самом деле. В противном случае даже их внуки не выплатят долги. Конечная цель Запада — истребить украинцев как нацию.

«Они хотят нанести максимальный урон нашему православию и нашему славянскому сообществу, куда входит Россия, Украина и Белоруссия», — отметил депутат ГД от Ростовской области Виктор Водолацкий.

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