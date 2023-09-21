Депутатам Госдумы внесут на рассмотрение законопроект о деятельности маркетплейсов

«Как и в случае с традиционной торговлей, у онлайн-платформ имеется большая рыночная сила, которую они могут применять для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям. Правоприменительная практика обязывает стороны исходить из недопущения злоупотреблений правом сильной стороны», - говорится в пояснительной записке.

Цель законопроекта – защитить права потребителей. Авторы документа – депутаты фракции «Справедливая Россия - За Правду». Сообщается, что в четверг, 21 сентября, документ будет представлен для рассмотрения депутатам Государственной Думы.

В пояснительной записке объясняется, что побудило политиков обратить внимание на работу маркетплейсов. В настоящее время интернет-площадки не обязаны публиковать достоверную информацию о каждом товаре. Данные размещенных характеристик никто не проверяет. Если у покупателя есть претензии, то ему никто не обязан предоставлять точные данные компании, которая продала той или иной товар.

Депутаты предложили ввести единые понятия того, что такое «маркетплейс», кто такой «поставщик» и «владелец пункта выдачи». Понятия должны быть задокументированы.

В законопроекте указаны случаи, когда контрагенты должны выплачивать договорные неустойки, когда необходимо установить ограничения к доступу в кабинеты определенных лиц. Также депутаты предлагают ограничить продажу товаров тем маркетплейсам, у которых оборот составляет более 150 миллиардов рублей. Главное условие для запрета – на данной интернет-площадке уже присутствуют аналогичные товары.