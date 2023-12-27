Депутатов Волгоградской области заподозрили в связи с эскортником

Александр Великий презентует себя как мужчину, который оказывает услуги эскорта для состоятельных людей. Его контактные данные сохранены у некоторых депутатов городской и областной дум Волгоградской области.

Мужчина в комментарии для региональных СМИ не ответил прямо, оказывает ли интимные услуги чиновникам. Он ссылается на конфиденциальность, чем еще больше привлек внимание к скандальной истории.

Возникает логичный вопрос, если депутаты действительно пользовались услугами эскортника, стали бы они делать это так открыто, добавляя его контакт. Можно предположить, что данная акция - очередной пиар.

Депутаты уже отреагировали на скандал. В беседе с корреспондентом V1.RU они отметили, что ежедневно странные люди отправляют заявки в социальных сетях или подписываются на аккаунты в интернет-мессенджерах. Это и девушки в вызывающих нарядах и сомнительные мужчины, и просто люди, у которых в аккаунтах стоят «левые» фото. Нельзя отрицать тот факт, что человек сначала мог отправить запрос, а после принятия заявки изменить фото и указать статус эскортника.

Ранее мы сообщали, что в Москве из окна выпала проститутка-иностранка, которая отказалась от группового секса.