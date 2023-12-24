Вызванная ради группового секса проститутка-иностранка выпала из окна в Москве

Как передает телеканал РЕН, инцидент произошел в минувшую пятницу, 23 декабря. Пара друзей вызвали девушку в квартиру на улице Айвазовского в Москве для совместного проведения досуга. Однако ничем хорошим их стремление позабавить себя платной любовью не закончилось.

Уже в квартире выяснилось, что девушке предстоит групповой секс. В ее планы такое не входило и она заявила клиентам, что не будет их ублажать. В результате чего возник конфликт, в ходе которого, со слов девушки, один из клиентов вытолкнул ее из окна пятого этажа.

«Проститутка выпала с пятого этажа и сломала позвоночник. 23-летняя иностранка утверждает, что ее вытолкнул из окна один из мужчин», — передает телеканал.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Помимо перелома позвоночника, у девушки множественные травмы по всему телу. Медики борются за ее жизнь. Вытолкнувший ее из окна 44-летний мужчина задержан полицейскими, его допрашивают. Выясняются все обстоятельства случившегося.