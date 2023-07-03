Депутаты ГД оценили работу и перспективы развития «Автотора»

Группа депутатов во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володином в рамках рабочего визита в Калининградскую область посетили автомобильный завод «Автотор», сообщается на сайте Государственной Думы.

«Локализация должна быть максимальной, и поддержка предприятий должна быть пропорциональной ее уровню», - высказал мнение председатель ГД Вячеслав Володин в рамках поездки на автомобильный завод «Автотор».

Вячеслав Володин акцентировал внимание на том, что большая часть различных запчастей должна изготавливаться именно на заводе «Автотор». Полномасштабная работа предприятия позволит России обеспечивать граждан рабочими местами, получать средства для развития региона и не только.

«Наша задача — чтобы здесь все заработало. Здесь будет работать — у нас с вами будет налог и региональный, и федеральный, и рабочие места. И тогда у нас появятся ФОКи, дома культуры, поликлиники и многое другое», - убежден Вячеслав Володин

На встрече присутствовал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. На сайте Государственной Думы также сообщается, что в Калининграде, в понедельник, 3 июля, пройдет выездное заседание Совета ГД. Депутаты обсудят ряд важных вопросов.