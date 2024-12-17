Депутаты ГД приняли закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Госдума приняла правительственный законопроект, который предусматривает более суровое наказание за вооруженный мятеж, чем это было ранее, сообщило РИА Новости.

Законопроект прошел окончательное чтение. В документе указано, что организаторы вооруженного мятежа могут быть приговорены к лишению свободы сроком от 15 до 20 лет. Предусмотрено также ограничение свободы сроком до двух лет. К ответственности будут привлекать лица, которые намеревались нарушить территориальную целостность РФ или изменить конституционный строй с применением насильственных действий.

Исполнители преступных приказов организаторов также будут привлечены к ответственности. Установленный минимальный срок наказания составил 12 лет, а максимальный — 20 лет. В документе указано, что ограничение свободы также предусмотрено и достигает двух лет.

В случае если во время мятежа погибли люди, организаторам и исполнителям могут назначить пожизненное лишение свободы. В индивидуальном порядке будут рассматривать ситуации, если мятеж повлек за собой тяжкие последствия для окружающих. Законопроектом также установлены штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать тех людей, которые дарят спиртные напитки.