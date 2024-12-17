В Госдуме предложили штрафовать тех людей, которые дарят спиртные напитки

В России необходимо ввести штрафы в отношении тех людей, которые дарят спиртные напитки. Так считает депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Свинцов. Он выложил эту идею в собственном телеграм-канале.

По мнению Свинцова, в РФ стоит вводить жесткую антиалкогольную пропаганду. В то же время близятся новогодние праздники, которые у многих сопровождаются обильными возлияниями. Люди понесут друг другу в подарок большое количество алкогольных напитков. В связи с этим стоит ввести штрафы за подобное дарение.

«Близким людям, друзьям или коллегам дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, просто неприемлемо. Призываю всех заботиться друг о друге и дарить в качестве подарков только то, что может вызывать радость и приносить пользу!» — указал парламентарий.

Свинцов утверждает, что за дарение алкогольной продукции на обычных граждан стоит накладывать штраф размером 5 тыс. руб. Должностные лица необходимо штрафовать на сумму до 50 тыс. руб., а для юридических лиц штраф может доходить и до 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в России могут прекратить продавать алкоголь в розницу со скидкой. Такую меру в данный момент рассматривает правительство РФ.