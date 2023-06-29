Депутаты Госдумы осудили реакцию правительства Швеции на поджог Корана

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании осудили действия полиции в Швеции, сообщается на сайте Государственной Думы .

Так, 28 июня на акции протеста в Стокгольме правоохранительные органы дали разрешение на поджог Корана. Российские депутаты обращаются к властям Швеции с просьбой принять соответствующие меры по отношению к полицейским, которые отдали подобный приказ. Депутаты ГД осуждают подобные действия и призывают уважать ценности верующих мусульман.

«Есть основополагающие права граждан. Их нельзя нарушать. В каком бы уголке мира событие ни происходило, мы должны оценивать и охлаждать зарвавшихся и неумных людей», - высказал мнение Председатель ГД Вячеслав Володин

Подобные действия властей Швеции могут спровоцировать создание конфликтной ситуации между людьми различной национальности и вероисповедования, что нарушает устав ООН. Депутаты ГД защищают права верующих и призывают к этому властей Швеции.