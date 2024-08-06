Депутаты приняли отставку мэра Новокузнецка, который возглавлял город 11 лет

Сергей Кузнецов занимал должность мэра Новокузнецка на протяжении 11 лет. Он подал прошение о своем увольнении добровольно из-за перехода на новую должность. На заседании Сергея Кузнецова наградили медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени. Теперь городом будет руководить его первый заместитель. Однако подобные меры имеют временный характер.

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк отметил, что бывший мэр Новокузнецка эффективно руководил городом. Населенный пункт заметно улучшался на протяжении многих лет: появлялась современная инфраструктура, жизнь населения становилась более комфортной.

«Все эти годы Сергей Николаевич планомерно шел к одной цели — сделать Новокузнецк комфортным для жизни, красивым и уютным», — сказал Илья Середюк.

Спикер выразил надежду, что город продолжит развитие, не сбавляя набранный темп. Сергею Кузнецову он пожелал успехов на новой должности, реализации проектов, много новых интересных идей. Илья Середюк отметил, что Сергей Кузнецов умел находить контакт с любым жителем города и всегда был открыт к диалогу с населением.

Ранее сообщалось, что мэрия Уфы перечислила Топ-6 самых доходных и престижных вакансий.