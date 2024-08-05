Мэрия Уфы перечислила Топ-6 самых доходных вакансий

Первое место в рейтинге занимает профессия водителя категории С и Е. Например, почтовое отделение ищет квалифицированного специалиста и готово заплатить ему до 160 000 рублей.

Второе место заняла профессия водителя, но другой категории — Е. Например, в компании металлообработки готовы ежемесячно намерены платить специалисту от 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

Третье место заняли IT-специалисты. Работодатели предлагают ежемесячную заработную плату, которая варьируется от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Такая вакансия открыта в компании по автоматизации процессов.

Четвертое место заняла профессия менеджера по работе с клиентами. Заработная плата достигает 150 тысяч рублей. Однако важно реально оценивать свои силы, ведь работа подразумевает прямой контакт с разными людьми.

Пятое и шестое места между собой разделили профильные инженеры. На пятом месте — специалист генерального плана, а на шестом — инженер по автоматизированным системам управления производством. Зарплата достигает от 120 до 130 тысяч рублей.

Ранее эксперт Герасимов назвал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» самые выгодные варианты летней подработки для студентов.