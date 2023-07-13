Депутаты приняли во втором чтении законопроект о смене пола

В четверг, 13 июля, во втором чтении принят законопроект, который регулирует смену пола, сообщается на сайте Государственной Думы . 14 июля планируют рассмотреть третье чтение. Инициатором выступили 400 депутатов из различных фракций. Председатель ГД Вячеслав Володин активно поддерживает законопроект.

Депутаты предлагают запретить медицинским работникам проводить операции по смене пола. Любые манипуляции возможны в случае медицинских показателей. Также не разрешено принимать справки о смене пола с целью внесения новых данных в документы.

Людям, которые уже сменили пол, не позволено усыновлять детей. Если человек сделал операцию по смене пола после заключения брака, то акт будет считаться аннулированным.