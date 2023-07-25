Депутаты приняли закон об увеличении призывного возраста

Депутаты во втором и в третьем чтении приняли закон об увеличении призывного возраста, который вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщается на сайте Государственной Думы .

На срочную службу будут призывать граждан с 18 до 30 лет. Известно, что депутаты предлагали поднять возраст, с которого необходимо призывать на службу в армию, до 21 года. Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что по его данным многие молодые люди хотят идти на воинскую службу именно с 18. Ранее Андрей Картаполов отметил, что на осенний призыв 2023 года все нововведения никак не повлияют, будут действовать еще старые правила.

Дальнейшего поэтапного увеличения призывного возраста на данный момент законопроект не предполагает. В первом чтении документа, который депутаты рассматривали 14 июля, авторы предлагали поэтапно увеличивать призывной возраст от 18 до 21 года.

В случае наличия отсрочки от армии, то пользоваться ею можно до вступления в силу новых правил призыва. Авторы внесения правок отмечают, что теперь в годовом бюджете РФ останется 639 миллионов рублей, которые ранее тратили на медицинское освидетельствование призывников, получающих профессиональное образование.