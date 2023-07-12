Депутаты приняли законопроект о приватизации недвижимости, которую изъяли у коррупционеров

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который разъясняет, как поступать с недвижимостью, изъятой у коррупционеров, сообщается на сайте Государственной Думы .

Недвижимость, которая была передана в жилищный фонд вследствие доказательства или подозрений на приобретение коррупционным способом, будет доступна для приватизации.

«В законе определен критерий отнесения такого жилья к категории, подлежащей возмездному отчуждению: жилые помещения, рыночная стоимость которых превышает в два и более раз сумму, определенную исходя из общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья в соответствующем субъекте РФ», - указано на сайте Государственной Думы

В настоящее время в жилом фонде РФ находится 140 объектов, которые были изъяты по причине коррупционных сделок. Об этом проинформировали в Росимуществе. Как поступать с такими объектами ранее было неясно. Теперь же деньги от приватизации подобной недвижимости будут перечисляться в полном объеме в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Жилые объекты можно продавать на торгах.