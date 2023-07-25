Депутаты усилили ответственность за нарушение требований воинского учета

С 1 октября 2023 года в силу вступает закон, который устанавливает ответственность за нарушение требований воинского учета. Депутаты одобрили законопроект во втором и третьем чтении, сообщается на сайте Государственной Думы .

Депутаты увеличили сумму штрафов. Если мужчина не явился по повестке, он заплатит в бюджет РФ от 10 до 30 тысяч рублей. При нарушении правил информирования об изменениях социального статуса (семейное положение, занимаемая должность, поступление в ВУЗ) или переезда сумма штрафа составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Ранее за оба указанных нарушений гражданин РФ платил штраф, который не превышал три тысячи рублей.

Также запрещено сменять место жительства после призыва (штраф от 10 до 20 тысяч рублей), не беречь воинские документы (от 3 до 5 тысяч рублей), отказываться проходить медицинское обследование (от 15 до 25 тысяч рублей).

Штрафы будут выплачивать не только граждане РФ, которые нарушают закон, но и те лица, кто работает в военкоматах и прочих ведомствах. На сайте Госдумы указана сумма штрафа за каждое нарушение.