Депутаты внесли правки в законопроект об иноагентах

Во втором и третьем чтении депутатами принято два закона, цель которых – усилить ответственность за связь с иноагентами, сообщается на сайте Государственной Думы .

За нарушение и невыполнение требований законопроекта увеличили штрафные санкции. Физические лица буду обязаны выплатить штраф размером до 50 тысяч рублей, а юридические – до 300 тысяч рублей. Отдельно установлена сумма штрафа для должностных лиц – до 100 тысяч рублей.

Внесение поправок в законопроект было связано с тем, что иноагенты стали привлекать других лиц для дискреционных действий. Это позволяло избегать наказания. Теперь люди, которые помогают иноагентам, также будут привлечены к ответственности. Правоохранительные органы смогут начать внеплановые проверки.