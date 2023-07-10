Деревья валятся, крыши текут, заборы сносит: в Нижегородской области прошел ливень

Так, ливень спровоцировал падение деревьев и отключение электроэнергии. Также на данный момент восстанавливают телефонную связь. В поселке Ломовка и селе Шатовка особенно пострадали здания общеобразовательной школы и дошкольного учебного заведения, где повреждены забор и козырек над крыльцом. Об этом проинформировал мэр города Арзамас Александр Щелоков.

В трех населенных пунктах области до сих пор не удалось восстановить электроснабжение. В Шатовке выведены из строя очистные сооружения. В некоторых районах зафиксированы проблемы с работой интернета. Погодные условия вынудили местные власти перенести проведение бала медалистов, которые было запланировано на 11 июля.