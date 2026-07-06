«Выжить в гипермаркете»: школьники из Балашихи устроили безумный квест ради шоу

Подростки из Балашихи решили покорить интернет и попасть на популярное шоу стримера Андрея Кокошки, сняв необычный «квест на выживание». Как пишет REGIONS , сценой для авторской короткометражки стал один из крупных гипермаркетов на шоссе Энтузиастов, а в сюжет органично вплели отсылки к культовым франшизам — «Мортал Комбат» и «Игра в кальмара».

Балашихинские школьники подготовили яркую заявку на участие в юмористическом проекте «Завоз», который в сети называют «фейковым кастингом». Ведущий Андрей Кокошка вместе с друзьями-жюри создают вокруг кандидатов комичные ситуации, превращая отбор в сплошную импровизацию. Чтобы получить пропуск в шоу, участники должны громко заявить о себе, сняв видео по собственному сценарию.

Ребята подошли к задаче творчески: придумали сюжет о том, как пытаются выжить в гипермаркете целую неделю. Одним из самых смешных моментов стали попытки героев добыть еду среди полок, где продукты находятся буквально на расстоянии вытянутой руки. Качество съемки, признаются зрители, любительское, но искренность и самоирония подростков подкупают.

В комментариях отмечают, что идея и юмор у ребят есть, а отсылки к известным франшизам добавили ролику шарма. Попадут ли балашихинцы в эфир к популярному блогеру — покажет время, но их смелая заявка уже привлекла внимание сотен жителей округа.