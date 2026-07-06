Феномен «Брата» и незаслуженно забытая картина: откровения актера из Орехово-Зуева

Народный артист России, уроженец Орехово-Зуева Виктор Сухоруков дал откровенное интервью журналисту Вадиму Вернику, в котором поделился воспоминаниями о самых значимых работах в своей фильмографии. Актер рассказал о любимых ролях, феномене культового фильма «Брат» и о том, как переживал всенародную славу. Об этом пишет REGIONS .

Среди множества картин, в которых снимался Виктор Сухоруков, он выделил «Комедию строгого режима», «Остров» и историческую драму «Бедный, бедный Павел». Однако особое место в его сердце занимает фильм «Агитбригада „Бей врага!“», который, по признанию актера, остался незаслуженно малоизвестным широкому зрителю. Сухоруков признался, что в этой картине он сыграл роль Никанора и через нее поклонился целому поколению советских актеров — от Юматова до Валентина Зубкова, передавая приветы тем, кто создавал образы военных людей.

Не обошел стороной актер и роль, принесшую ему всенародную славу, — в фильме Алексея Балабанова «Брат». Виктор Иванович подчеркнул, что на съемках не ставил задачу понравиться публике, а просто честно и искренне прожил своего героя, не гонясь за зрительскими симпатиями. При этом он выразил огромную благодарность аудитории за ту любовь и признание, которые обрушились на него после выхода культовой ленты на экраны.