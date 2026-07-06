Потерянное «Сердце» вернули: в Реутове комично кончились поиски пропавшей кошки

В подмосковном Реутове на подъездах жилых домов появились трогательные объявления о поисках «Сердца». Городская история с легким детективным оттенком заставила сопереживать десятки людей, но, к счастью, завершилась благополучно. Об этом пишет REGIONS .

Кампания по поиску охватила сразу несколько многоэтажек. На распечатанных листовках красовалось фото очаровательной шотландской вислоухой кошки редкой породы хайленд-фолд по кличке Сердечко. Хозяйка подробно перечислила приметы беглянки и оставила номер телефона для неравнодушных горожан, которые могли бы помочь вернуть домой ее пропавшее «Сердце».

Как выяснилось позже, пушистая любительница приключений решила нанести визит вежливости соседу по лестничной площадке. Гостеприимство мужчины настолько понравилось кошке, что она увлеклась и сладко заснула на чужом диване, заставив владельцев пережить несколько часов паники, обзвонить ветеринаров и расклеить десятки объявлений. Сейчас незадачливая путешественница снова дома. Сердце хозяйки абсолютно спокойно: кошка сыта, ласкается, громко мурчит и радует семью своим присутствием. Листовки с призывом найти пропавшее Сердце в ближайшее время снимут с дверей подъездов.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья с начала года оформили более 6 тыс. документов для перевозки домашних животных.