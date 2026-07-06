Рябков раскрыл, как часто Москва и Вашингтон поддерживают диалог
РИА Новости: Рябков рассказал о формате диалога Москвы и Вашингтона
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон поддерживают диалог практически ежедневно на разных уровнях. По его словам, Россия также намерена продолжать контакты по украинскому вопросу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
Россия и США продолжают ежедневный диалог
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются практически ежедневно. По его словам, взаимодействие ведется на разных уровнях и включает как письменное, так и устное общение.
Дипломат отметил, что связь поддерживается в том числе между министром иностранных дел России и государственным секретарем США, а также на уровне профильных специалистов.
Контакты по Украине сохранятся
Рябков подчеркнул, что Россия не намерена прекращать диалог с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с Украиной. По его словам, контакты будут продолжаться независимо от возможных изменений позиции Вашингтона.
Он также сообщил, что рабочее взаимодействие между сторонами остается регулярным.
В Москве оценили переговоры США и Ирана
Комментируя договоренности между США и Ираном, Рябков назвал их позитивным шагом, который требует дальнейшего развития и практической реализации.
При этом дипломат отметил, что достигнутые договоренности остаются уязвимыми. По его словам, Россия продолжает придерживаться конструктивного подхода, предлагая свои инициативы и выражая готовность при необходимости подключиться к дальнейшей работе над переговорным процессом.