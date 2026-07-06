Рябков раскрыл, как часто Москва и Вашингтон поддерживают диалог

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон поддерживают диалог практически ежедневно на разных уровнях. По его словам, Россия также намерена продолжать контакты по украинскому вопросу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости .

Россия и США продолжают ежедневный диалог

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются практически ежедневно. По его словам, взаимодействие ведется на разных уровнях и включает как письменное, так и устное общение.

Дипломат отметил, что связь поддерживается в том числе между министром иностранных дел России и государственным секретарем США, а также на уровне профильных специалистов.

Контакты по Украине сохранятся

Рябков подчеркнул, что Россия не намерена прекращать диалог с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с Украиной. По его словам, контакты будут продолжаться независимо от возможных изменений позиции Вашингтона.

Он также сообщил, что рабочее взаимодействие между сторонами остается регулярным.

В Москве оценили переговоры США и Ирана

Комментируя договоренности между США и Ираном, Рябков назвал их позитивным шагом, который требует дальнейшего развития и практической реализации.

При этом дипломат отметил, что достигнутые договоренности остаются уязвимыми. По его словам, Россия продолжает придерживаться конструктивного подхода, предлагая свои инициативы и выражая готовность при необходимости подключиться к дальнейшей работе над переговорным процессом.