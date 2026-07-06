Врач предупредила: авокадо может навредить при желчнокаменной болезни

Авокадо считается суперфудом, но при чрезмерном употреблении он может навредить здоровью, предупредила эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина в беседе с « Лентой.ру ».

Врач отметила, что авокадо — очень калорийный продукт. В одном среднем плоде содержится около 300–350 килокалорий и примерно 30 граммов жиров. По энергетической ценности, по ее словам, это сопоставимо с порцией свинины или плиткой шоколада. Ежедневное употребление одного-двух плодов со временем может привести к набору лишнего веса.

Кроме того, авокадо стимулирует выделение желчи, так как для переваривания жиров требуется активная работа пищеварительной системы. Алтунина пояснила, что для большинства людей это не опасно, но при желчнокаменной болезни или склонности к застою желчи большое количество авокадо может вызвать сокращение желчного пузыря и движение камней. В результате возможна желчная колика с резкой болью в правом подреберье, тошнотой и горечью во рту.

Врач также предупредила, что авокадо может снижать эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, особенно варфарина. Кроме того, продукт способен вызывать вздутие, повышенное газообразование и дискомфорт в животе.

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