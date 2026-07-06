Русский Халк готовится удивить новым рекордом в Люберцах

14 июля в Люберцах многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян проведет открытую тренировку. Спортсмен начнет подготовку к мировому рекорду и попытается обновить рекорд России, выполнив сразу несколько экстремальных силовых упражнений, пишет REGIONS .

Тренировка пройдет 14 июля в Люберцах

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, 14 июля проведет открытую тренировку в Люберцах.

Мероприятие начнется в 13:00 на территории люберецкого филиала АО «Мострансавто» МАП № 1 по адресу: Котельнический проезд, 13А. Во время тренировки спортсмен приступит к подготовке к попытке установить мировой рекорд по буксировке трех автобусов.

Спортсмен покажет несколько экстремальных испытаний

Сначала Агаджанян отбуксирует автобус малого класса массой до 3 тонн. Затем он выполнит необычное упражнение, совместив буксировку транспортного средства с одновременным разрывом медицинской грелки и стальной шпильки.

Организаторы отмечают, что подобный силовой номер ранее не демонстрировался в российском сценическом экстриме.

Финалом станет попытка установить рекорд России

Главным событием тренировки станет попытка обновить рекорд России. Сергей Агаджанян намерен одновременно отбуксировать два автобуса малого класса, надуть до разрыва медицинскую грелку, сломать стальную шпильку и скрутить металлическую сковороду.

Мероприятие пройдет в открытом формате для представителей средств массовой информации. Возрастное ограничение составляет 6+.